Bambaşka bir Milli Takım!

Teknik patron Şenol Güneş , 2-2 sona eren son Karadağ karşılaşmasının 11'inde tam 7 değişikliğe gitti. Kalede Altay'ın yerine Uğurcan, stoperde Merih'in yerine Çağlar, ön liberoda Okay'ın yerine Taylan, orta alanda Hakan Çalhanoğlu yerine Orkun, sağ kanatta Cengiz'in yerine Efecan, sol önde Kenan Karaman'ın yerine Kerem, ileride de cezalı Burak'ın yerine Enes Ünal oyuna başladı. Gol gel meyince Güneş, ikinci yarı Halil, Hakan ve Kenan Karaman'ı oyuna sürerek, 3 puanı almamızı sağladı.

2 bin seyirci maçı izledi

A Milli Takımımız’ın tarihinde karşılaştığı 93. farklı rakip olan Cebelitarık ile deplasmanda oynadığımız mücadeleyi yaklaşık 2 bin taraftar izledi. 5 bin kişilik Victoria Stadı'nda suni çimde oynanan mücadelede az sayıda Türk taraftar da yer aldı. Mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile birlikteyönetim kurulu üyeleri de takip etti.