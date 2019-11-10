Bambaşka bir Galatasaray!

Çarşamba günü Santiago Bernabeu’da Real Madrid’e 6-0 yenilen, farklı sonuçtan çok oynadığı ruhsuz futbolla taraftarını kahreden Galatasaray, Gaziantep’te ayağa kalktı. Zorlu maçtan sadece 3 gün sonra bir başka deplasmana giden Sarı- Kırmızılılar’da, bu kez farklı bir 11 sahadaydı. Fatih hoca, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Adem Büyük gibi yerlilere formayı teslim etti. Nzonzi, Seri, Nagatomo ve Ryan Babel’i kesti. Kadrodaki değişim, karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren meyvelerini verdi.

Tempo ve mücadele...

Bu sezon belki de ilk kez beklenen mücadeleyi ortaya koyup, tempo yapan Sarı- Kırmızılılar, çok iyi oynadığı devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci devrede oyunu biraz daha rölantiye alan Galatasaray, yine de rakip kalede önemli pozisyonlar yakaladı. Kritik deplasmandan önemli bir galibiyet çıkaran Aslan, milli araya biraz olsun rahatlayarak girdi.

Bu haberi de okudular Son dakika! İşte Falcao'nun geliş tarihi