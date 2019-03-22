Bambaşka bir Emre Akbaba!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle tam 13 hafta sahalardan uzak kalan Emre Akbaba’ya milli ara ilaç gibi geldi. Milli Takım’a da çağrılmayan yıldız oyuncu Florya’da yoğun mesai altında. Hedefi ligin kalan bölümüne damga vurmak.

22 Mart 2019, Cuma 05:56
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Bambaşka bir Emre Akbaba!

Aytemiz Alanyaspor’dan sezon başının en flaş transfer hamlesi olarak kadroya katılan Emre Akbaba, Aslan’a tam uyum sağlarken 7. haftada talihsiz bir sakatlık yaşamıştı. Tarak kemiği kırılan başarılı futbolcunun tedavi süreci tam 13 hafta sürdü. Beklenenden erken sahalara dönen ve iyileştikten sonra 4 maçta sahne alan Emre Akbaba’ya milli ara ilaç gibi geldi. Milli Takım’a da çağrılmadığı için Florya’da izin yapmadan çalışmalarına devam eden Sarı-Kırmızılılar’ın yıldızı, Fatih Terim’in onun için hazırlattığı özel programın dışında ekstra antrenmanlarla da kendisini güçlendiriyor.

7 gole katkısı var

Bu sezon Süper Lig’de 10 kez takımının formasını giyebilen Emre, 2 gol 1 asistlik katkı sağlarken Şampiyonlar Ligi’nde iç sahada oynanan Lokomotiv Moskova maçında ise 1 asist yapmıştı. Kupada ise 1 gol var. 26 yaşındaki futbolcu milli arada eski formuna kavuşarak ligin kalan bölümüne damga vurmak için elinden geleni yapıyor.

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