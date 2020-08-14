Balotelli’ye özel strateji

Beşiktaş, Mario Balotelli ve menaceri Raiola ile adeta satranç oynuyor. Oyuncuyu istediği rakama kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi’nin dün yaptığı, “Balotelli hocamızın alternatiflerinden biri değil” açıklaması da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

14 Ağustos 2020, Cuma 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Balotelli’ye özel strateji

Transferde son derece stratejik adımlar atan Beşiktaş, Mario Balotelli ve menaceri Raiola ile adeta satranç oynuyor. Oyuncuyu istediği rakama kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar bu yüzden teklifi yapıp geri çekiliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin dün yaptığı, “Balotelli hocamızın alternatiflerinden biri değil” açıklaması da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...