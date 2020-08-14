Balotelli’ye özel strateji
Beşiktaş, Mario Balotelli ve menaceri Raiola ile adeta satranç oynuyor. Oyuncuyu istediği rakama kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi’nin dün yaptığı, “Balotelli hocamızın alternatiflerinden biri değil” açıklaması da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.
Transferde son derece stratejik adımlar atan Beşiktaş, Mario Balotelli ve menaceri Raiola ile adeta satranç oynuyor. Oyuncuyu istediği rakama kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar bu yüzden teklifi yapıp geri çekiliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin dün yaptığı, “Balotelli hocamızın alternatiflerinden biri değil” açıklaması da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.