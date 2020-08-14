Balotelli’ye özel strateji

Transferde son derece stratejik adımlar atan Beşiktaş, Mario Balotelli ve menaceri Raiola ile adeta satranç oynuyor. Oyuncuyu istediği rakama kadrosuna katmak isteyen Siyah- Beyazlılar bu yüzden teklifi yapıp geri çekiliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin dün yaptığı, “Balotelli hocamızın alternatiflerinden biri değil” açıklaması da bu stratejinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.