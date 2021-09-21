Süper Lig 'in 6. haftasında oynanan Beşiktaş -Adana Demirspor maçına Balotelli damga vurdu! İtalyan golcü attığı ilk golün ardından Sergen Yalçın'a harekette bulundu. Maçın son anında da bir gol daha atan Balotelli takımına 1 puan kazandırırken ortalık karıştı.

Soru işareti demişti

Beşiktaş'a transferi gündeme gelen Balotelli için Sergen Yalçın, 'Oyuncunun iyi ya da kötü olmasıyla bir ilgisi yok. Alacağımız oyuncunun net bir oyuncu olması ve kafamızda soru işareti kalmaması lazım. Çünkü Beşiktaş’a santrfor alıyorsun. İzleyerek alamazsın. 4-5 senedir çok oynayan bir oyuncu değil. Kafamızda soru işareti olduğu için ben uygun görmedim, kafama yatmadı.'ifadelerini kullanmıştı.

Sergen Yalçın: Balotelli'nin beyni yok

Balotelli'nin attığı ilk golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine giderek yaptığı hareket ise Sergen yalçın'ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi.



