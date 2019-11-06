İtalyan futboluna ırkçılık vakaları devam ederken, ligin 11. haftasında oynanan iki maça da yaşanan ırkçı tezahüratlar damgasını vurdu. Hellas Verona’nın, Brescia’yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, Brescia forması giyen İtalyan siyahi futbolcu Mario Balotelli’ye yönelik ırkçı tezahüratlarda bulundu. “Buu buu” şeklindeki ırkçı tezahürata sinirlenen Balotelli, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne attı.

Son dönemde İtalya'da yaşanan ırkçılık söylemleri bir hayli gündem oldu. Balotelli'nin bu yaşadıklarına Galatasaray tarftarları sessiz kalmadı. Galatasaray taraftarları, takımlarının Real Madrid ile oynayacağı maçın öncesinde toplandıkları alanda Balotelli'ye destek veren pankart açtılar.

Buna golcü futbolcu kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından Galatasaray tarafına teşekkür etti.