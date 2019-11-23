Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde, Mario Balotelli’nin Galatasaray’ın gündeminde olduğu kaydedildi.

Balotelli’nin Brescia’dan ayrılmak istediği ve hatta kulüp yönetimiyle bile görüştüğü ifade edildi.

Son idmanda kovulmuştu!

Son olarak antrenmandan gönderilen tecrübeli forvet, sıkıntılar yaşıyor. Balotelli’nin Çin, MLS ve Brezilya’dan istediği teklifleri alamadığı vurgulandı.

Galatasaray’dan ise ilgisini çekecek bir transfer teklifinin olduğu iddia edildi.

Balotelli, Brescia’da bu sezon 7 maça çıktı ve 2 gol attı.

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