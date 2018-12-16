Ballon d'Or 2018'in sahibi olarak 10 yıllık Lionel Messi-Cristiano Ronaldo hegemonyasına son veren Luka Modric'ten çok çarpıcı açıklamalar geldi.

Hırvat futbolcu, ülkesinde yayım yapan Sportske Novosti gazetesine verdiği röportajda Messi ve Ronaldo'yu ödül törenine gelmedikleri için eleştirdi.

Real Madrid'in 33 yaşındaki yıldız ismi, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Törene niçin gelmediklerini bilmiyorum. Bu, kendi seçimleri. Fakat öyle görünüyor ki kazanan onlar değilse, bu tip ödüllerin onlar için bir önemi yok.

Bu tavır; futbol, futbolcular, onları destekleyenler ve onlara 10 yıldır oy verenler için hiç de adil değil. Ancak dediğim gibi herkes istediği gibi davranmakta özgür."

"O zaman her ödülü onlara verin!"

Modric, ödülü hak etmediğine ilişkin yorumlara da sert çıktı. Ballon d'Or'un sezonluk performanslara göre verildiğinin altını çizen Hırvat oyuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Demek ki tüm antrenörler, oyuncular, efsaneler ve gazeteciler aynı anda yanılmış. Eğer oyuncuları kalitesine göre değerlendireceksek yapmanız gereken tek şey bütün ödülleri Messi ve Ronaldo'ya vermek ve oylamayı kaldırmak olacaktır."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler