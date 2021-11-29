Ballon d'Or ödülünün sahibi Lionel Messi! Cristiano Ronaldo'ya büyük şok!
France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşen dev törende sahibini buldu. Erkekler Ballon d'Or’un sahibi PSG'nin Arjantinli süperstarı Lionel Messi, Kadınlar Ballon d'Or’un sahibi Barcelona'dan Alexia Putellas oldu. 6. olan Cristiano Ronaldo ise 2010 yılından sonra ilk defa ilk 3 sıranın dışında kaldı.
France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşecek törenle sahibini buldu. Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen Lionel Messi, 7. kez Ballon d'Or'u kazanmayı başardı. Ballon d'Or’u en çok kazanan futbolcu olan Messi'yi 5 Ballon D’or ile takip eden Cristiano Ronaldo ise 6. sırada yer aldı. Ödül törenine katılmayan Portekizli yıldız, 2010 yılından sonra ilk defa ilk 3 sıranın dışında kaldı.
Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski ise Messi'nin ardından 2. sırada yer alırken Ballon d'Or'da bu yıl verilmeye başlanan 'Yılın Forveti' ödülünün sahibi oldu. Kadınlar Ballon d'Or’un sahibi Barcelona'dan Alexia Putellas olurken, yılın en iyi genç oyuncusu yine Katalan ekibinden Pedri oldu. Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea yılın en iyi takımı olmayı başarırken, Donnarumma, yılın kalecisine verilen 'Lev Yashin' ödülünün sahibi oldu.
2021 Ballon d'Or'da ilk 20 sıra şu şekilde:
1 - Lionel Messi
2- Robert Lewandowski
3- Jorginho
4- Karim Benzema
5 - N'Golo Kante
6 - Cristiano Ronaldo
7 - Mohamed Salah
8 - Kevin De Bruyne
9 - Kylian Mbappe
10 - Gianluigi Donnarrumma
11 - Erling Haaland
12 - Romelu Lukaku
13 - Giorgio Chiellini
14 - Leonardo Bonucci
15 - Raheem Sterling
16 - Neymar
17 - Luis Suarez
18 - Simon Kjaer
19 - Mason Mount
20 - Riyad Mahrez
Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Pedri kazandı.
Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Ballon d'Or'da bu yıl verilmeye başlanan 'Yılın Forveti' ödülünün sahibi oldu.
Kadınlar Ballon d'Or’un sahibi Barcelona'dan Alexia Putellas oldu.
PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisine verilen 'Lev Yashin' ödülünün sahibi oldu.
Yılın Takımı ödülünü son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea kazandı.