France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or, Başkent Paris'teki Theatre du Chatelet'te gerçekleşecek törenle sahibini buldu. Kariyerinde 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 ve 2019 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen Lionel Messi, 7. kez Ballon d'Or'u kazanmayı başardı. Ballon d'Or’u en çok kazanan futbolcu olan Messi'yi 5 Ballon D’or ile takip eden Cristiano Ronaldo ise 6. sırada yer aldı. Ödül törenine katılmayan Portekizli yıldız, 2010 yılından sonra ilk defa ilk 3 sıranın dışında kaldı.









Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski ise Messi'nin ardından 2. sırada yer alırken Ballon d'Or'da bu yıl verilmeye başlanan 'Yılın Forveti' ödülünün sahibi oldu. Kadınlar Ballon d'Or’un sahibi Barcelona'dan Alexia Putellas olurken, yılın en iyi genç oyuncusu yine Katalan ekibinden Pedri oldu. Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea yılın en iyi takımı olmayı başarırken, Donnarumma, yılın kalecisine verilen 'Lev Yashin' ödülünün sahibi oldu.

2021 Ballon d'Or'da ilk 20 sıra şu şekilde:

1 - Lionel Messi

2- Robert Lewandowski

3- Jorginho

4- Karim Benzema

5 - N'Golo Kante

6 - Cristiano Ronaldo

7 - Mohamed Salah

8 - Kevin De Bruyne

9 - Kylian Mbappe

10 - Gianluigi Donnarrumma

11 - Erling Haaland

12 - Romelu Lukaku

13 - Giorgio Chiellini

14 - Leonardo Bonucci

15 - Raheem Sterling

16 - Neymar

17 - Luis Suarez

18 - Simon Kjaer

19 - Mason Mount

20 - Riyad Mahrez

Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy'i, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Pedri kazandı.

Bayern Münih'in Polonyalı forveti Robert Lewandowski, Ballon d'Or'da bu yıl verilmeye başlanan 'Yılın Forveti' ödülünün sahibi oldu.

Kadınlar Ballon d'Or’un sahibi Barcelona'dan Alexia Putellas oldu.

PSG'nin İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, yılın kalecisine verilen 'Lev Yashin' ödülünün sahibi oldu.

Yılın Takımı ödülünü son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea kazandı.



