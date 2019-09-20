France Football'un düzenlediği Ballon d'Or ödülünün büyükelçisi Didier Drogba seçildi. Sezon başında futbolu bırakan Didier Drogba, 8 defa aday olduğu Ballon d'Or ödülünü hiç kazanamamıştı.

Drogba şu anda ülkesi Fildişi Sahili'nde futbol çalışmaları yürütüyor. Chelsea'nin kendisine yaptığı takımın koçlarından biri olması yönündeki teklifi "Chelsea bana koç olarak kulübe geri dönme şansı verdi fakat koçlukla ilgilenmiyorum. Bir koç elbette kulüp üzerinde etkili fakat ben bir liderim ve hedefim koç olmaktan daha fazlası. Kendi ülkemde futbolla ilgili yeni bir yapılanmaya odaklanmamızı istiyorum. Oyunu ancak bu şekilde ileriye taşıyabiliriz" demişti.

Büyük hedefleri olan Didier Drogba, daha önce de ülkesinde siyasi liderlik için aday olabileceğini açıklamıştı.