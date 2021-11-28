Balkanların yükselen yıldızı Berke Akçam

U20 Dünya şampiyonu Milli atlet Berke Akçam, Balkan Atletizm Gala’da 2021’in yükselen yıldızı seçildi. Belgrad’da Balkan Atletizm Birliği’nin yıllık toplantısının ardından yapılan Balkan Atletizm Galası’nda büyükler ve U20 kategorilerinde Balkanlar’ın en iyi atletleri seçildi. Törende, 20 yaş altı Balkan atletleri arasındaki değerlendirmede 400m engellide Dünya U20 şampiyonluğu kazanan Berke Akçam, 2021 yılının Balkanlar’da Yılın Yükselen Yıldızı ödülünü kazandı.