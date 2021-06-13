Balkan U20 Atletizm Şampiyonası başladı

Burhan Felek Spor Kompleksi Ekrem Koçak Atletizm Sahası’nda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde erkekler ve kadınlar kategorisinde 100 metre, 400 metre, 1500 metre, 5000 metre, 400 metre engelli, uzun ve yüksek atlama, gülle ile çekiç atma, 4x100 metre, 800 metre, 3000 metre, sırıkla atlama yarışları yapıldı.

Erkekler kategorisinde 1500 metre yarışlarında Türk atlet Bahri Doğru 3.53.02’lik derecesiyle ikinci oldu.

5000 metrede ise Halil Sade 14.57.64 ile üçüncü sırada yer aldı.

Yüksek atlamada Ali Eren Ünlü, 2.14’lük derecesiyle birinci olurken, gülle atmada Melih Gökalp 19.90 ile ikinciliği elde etti.

4x100 metre bayrak yarışında Volkan Erdoğan, Muhammet Fatih Göç, Yasin Sosa ve Orçun Ünalan’dan oluşan Türk ekibi 42.08’lik dereceyle ilk sırada yer almayı başardı.

Kadınlarda ise 100 metre yarışında Zülha Armutçu 11.86’lık derecesiyle birinci oldu.

3000 bin metre yarışında Hatice Yıldırım 9.48.03 ile üçüncü, 400 metre engellide Büşra Altınbaş 1.01.35’lik derecesiyle aynı sırada yer aldı.

Sırıkla atlama yarışlarında ise Beyza Baş 3.70 ile üçüncülüğü elde etti.

Bu arada kadınlarda heptatlon ve dekatlon yarışları da gerçekleştirildi. Heptatlonda Ayşenur Çelik ikinci, Hayriye Nur Arı da üçüncü oldu.

Dekatlonda ise Türk sporcular ilk üçe girme başarısı gösteremedi.

51. Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla tamamlanacak.

AA