Balkan tarihinde 3. altın Berke Akçam

Erkekler 400m Engellide son zamanlarda kırdığı rekorlarla dikkat çeken Berke Akçam yine zirvede yer aldı. Geçen hafta, İstanbul’daki U20 Balkan Şampiyonası’nda bu kategorideki altın madalyayı kimseye kaptırmayan Akçam büyüklerde de zirvede yer aldı. 50.60’lık derecesiyle şampiyon olan Berke Akçam aynı zamanda Balkan Şampiyonası tarihinde Türkiye’nin 3. altın madalyaya uzandı. Balkan arenasında daha önce 400m engellide1940’ta Faik Önem ve 2015’te Yasmani Copello altına uzanmıştı. İlk gün ayrıca, Burcu Subatan (3000m), Özlem Becerek (Disk) altın, Özkan Baltacı (Çekiç) gümüş, Nevin İnce (400m), Demet Parlak (S.Atlama), Derya Kunur (3000m Eng.), Ömer Amaçtan (5000) bronz madalya elde etti.