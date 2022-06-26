Türkiye Voleybol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen 2022 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’nda üçüncü gün, kadınlar ve erkekler kategorilerindeki yarı final ve final müsabakalarıyla sona erdi. 2022 Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası’nı, Plaj Voleybolu Milli Takımlarımızdan Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisi altın, Hasan Hüseyin Mermer – Sefa Urlu ikilisi gümüş madalya ile tamamladı.

Kadınlar kategorisinde turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Bradatan/Miu (Romanya) ikilisine madalyalarını Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Erbalaban ile Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan, kupalarını Balkan Voleybol Birliği Teknik Delegesi Tosho Stoyanov takdim etti.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Ramadani – Sylejmani (Kosova) ikilisine madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman ile Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Murat Yazgan, kupalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç verdi.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Bahanur Gökalp-Merve Çelebi ikilisine madalyalarını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti.

Erkekler kategorisinde turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Dobcis – Korsakov (Moldova) ikilisine madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Uğur Baysal, Burhaniye Belediyesi Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, kupalarını Balkan Voleybol Birliği Teknik Delegesi Tosho Stoyanov takdim etti.

Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Hasan Hüseyin Mermer – Sefa Urlu ikilisine madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Yahya Akduman ile Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Murat Yazgan, kupalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Mengüç verdi.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Djordje Klasnic -Lazar Kolaric (Sırbistan) ikilisine madalyalarını Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, kupalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş sundu.