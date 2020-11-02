Balkan Online Yaş Grupları Şampiyonası sona erdi

Türkiye Satranç Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Balkan Online Yaş Grupları Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan, Slovenya, Romanya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk’tan oyuncular mücadele etti.

12 yaş kategorisinde 5,5 puanla Ceren Tırpan tek başına birinci olurken, 16 yaş kızlarda Müge Elma şampiyonayı 5 puanla Rumen WFM Alessia-Mihaela Ciolacu’nun bir puan arkasında ikinci sırada tamamladı.

10 yaşta Mert Can Seviğ ve 14 yaş kızlarda Zeynep Çiftçi üçüncü sırayı elde etti. 16 yaş açıkta Can Haktan Unat dördüncü, 14 yaş açıkta Alp Tekin Erdoğan beşinci olarak, şampiyonayı ilk 5’te bitirmeyi başaran oyuncular arasında yer aldı.