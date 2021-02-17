Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi başlıyor

Türkiye’nin de yer aldığı Balkan Masa Tenisi Birliği Webinar Serisi çalışmasının 22 Şubat Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, federasyonun dış ilişkiler sorumlusu Samet Polat’ın direktörlük görevini alacağı çalışmada, 3 hafta boyunca her pazartesi akşamı gerçekleşecek çevrim içi oturumlarda antrenörlerin bilgilendirileceği aktarıldı.

Programla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Fatih Karaca, salgın nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Sporcu ve antrenör gelişimi için önemli çalışmalar yürütmekten dolayı gurur duyuyor, Samet kardeşimize çabaları için teşekkür ediyoruz. Ülkemizde masa tenisi için her daim çalışmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızda bizlere her daim destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Webinar Direktörü Samet Polat da uzun süre sonra Balkan Masa Tenisi Birliği olarak bir faaliyet yapılacağına dikkati çekerek, "Çok başarılı ve dinamik bir eğitmen grubu kurabildiğim için memnuniyet duyuyorum. Her biri birbirinden değerli 3 eğitmenimiz var. Özellikle olimpiyat çeyrek finali görmüş, uzun yıllar çok başarılı bir kariyer sürdürmüş Adrian Crisan’ı aramızda görmek bize gerçekten gurur veriyor. Türkiye’mizi başarıyla temsil etmekten gururluyum. Kıtamızda ve dünyada sözü geçen bir Türkiye için tüm gücümle çalışmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.