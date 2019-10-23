Balkan kupası Tokat’ta

Tokat Belediye Başkanlık makamında düzenlenen programda sporcularla birlikte bir araya gelen Başkan Eroğlu, takımı ve teknik ekibi başarılarından dolayı kutladı. Tokat tarihinde Avrupa’dan gelen ilk kupa bu Balkan Kupası olduğuna dikkat çeken Başkan Eroğlu, “ 2-5 Ekim tarihleri arasında Makedonya’da yapılan Balkan Kupasında sporcularımız finalde net bir galibiyetle kupayı Türkiye’mize kazandırdılar. Bundan sonraki süreçte Challenge Kupasında mücadele edeceğiz. Macar takımı ile 13 Kasım’da Tokat’ta maçımız var, onları Tokat’ta misafir edeceğiz ve 27 Kasım’da da sporcularımız Macaristan’a giderek maç yapacaklar. İnanıyorum ki; her iki maçta da kazanan biz olacağız. Son 16 Takım arasında kalarak eleme usulü ile devam edeceğiz ve finale kadar gidecek ve CEV Challenge Kupasını da alacağız. Başarıya aç, heyecanlı, dinamik bir takımımız var” dedi.

Tokat’ın bir voleybol şehri olduğunu ifade eden Başkan Eroğlu, “İlimizde birçok başarılı sporcu yetiştirmiştir. Buraya gelen yabancı sporcular dahi buradan iyi yerlere transfer olmuşlardır. Bu yıl yine ileriye dönük altyapıya yönelikte birçok sporcu yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda Efeler Liginde Plevnespor adından söz ettirecektir, buna inanıyor ve güveniyoruz” diye konuştu.

Sporcular adına konuşma yapan Semih Çelik Başkan Eroğlu’na teşekkür ederek; “Böyle bir kupayı Tokat’a getirdiğimiz için gururluyuz. Emeklerimizin karşılığını aldık. Avrupa kupasında ilk defa oynayacak arkadaşlarımız olacak. İnşallah heyecanımızı sahaya yansıtıp güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Heyecanlıyız, güçlüyüz, lige çok iyi bir başlangıç yapacağız. Galibiyetlerimiz geçen yıldan daha iyi olacaktır” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kupayı teslim alan Başkan Eroğlu, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çekindi.

İHA