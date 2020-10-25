Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 8 şampiyonluk unvanının 4'ünü kazanan ve madalya sıralamasında ilk sırayı alan milli atletler, İstanbul Havalimanı'nda bazı çalışanlar ve vatandaşlarca sevinçle karşılandı. Milli Takım Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç, Balkan Şampiyonası'ndan Türkiye'ye madalya ve kupalarla gelmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Genel klasmanda takım halinde Balkan şampiyonu olduk. Sporcularımız gerçekten başarılı bir yarışma çıkardılar. 18 madalya aldık. 12 sporcuyla 18 madalya gerçekten güzel bir sonuç. Ayrıca iki sporcu arkadaşımız da ilk kez milli olmalarına rağmen kürsü yaptılar. Bu da bizler için sevinç kaynağıdır. Onları milli takıma kazandırdığımız için de çok mutluyuz. Bize katkılarından dolayı Federasyon Başkanımız ve tüm yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE DERECEYLE DÖNDÜLER

Büyük erkekler yarışında parkuru 59.07 ile tamamlayarak birinci olan Abdullah Çakır, zor bir yarıştan mutlu bir şekilde yurda döndüğünü söyledi. Çakır, "Rakiplerimiz de emek vererek geldi turnuvaya. Hepimiz Allah'a şükür pes etmedik ve dereceyle döndük ülkemize. Ülkemizi en güzel şekilde temsil edip bayrağımızı göklere çektirdiğimiz için çok mutluyum. Ardadaşlarıma da emeklerinden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu. 20 yaş altı erkeklerde altın madalya kazanan Mehmet Vefa Aydemir de derece kazanarak Türkiye'ye döndüğü için gururlu ve mutlu olduğunu vurguladı, "Geçen sene de yarışmaya katılmış ve üçüncü olmuştum. Bu sene çok şükür şampiyon alarak gururlu bir şekilde yurda döndük. Takım olarak diğer turnuvalarda da umarım daha güzel sonuçlar dönecek" dedi.

DHA