Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası'na 236 sporcu katılacak
26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ataköy Atletizm Salonu’nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 18 ülkeden toplam 236 sporcu katılacak.
26. Balkan Büyükler Salon Atletizm Şampiyonası, yarın İstanbul’da gerçekleştirilecek. Ataköy Atletizm Salonu’nun ev sahipliği yapacağı organizasyona, 18 ülkeden toplam 236 sporcu katılacak. Polonya’da 5-7 Mart’ta düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası öncesi ciddi bir prova olarak dikkati çeken organizasyonda toplam 24 branşta madalyalar sahibini bulacak. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda müsabakalar, yarın saat 12.00’den itibaren YouTube üzerinde TAF TV’den canlı yayımlanacak.
Milli takım, şampiyonada 53 atletle mücadele edecek. Organizasyonda yer alacak milli sporcular ve mücadele edeceği branşlar şu şekilde:
Kadınlar
60 metre: Zülha Armutçu, Yudum İliksiz
400 metre: Emel Şanlı, Nevin İnce
800 metre: Tuğba Toptaş, Aslı Arık
1500 metre: Emine Hatun Tuna-Mechaal, Rahime Tekin
3 bin metre: Gamze Bulut Duvar, Burcu Subatan
60 metre engelli: Yaren Yıldırım
Uzun atlama: Emine Selda Kırdemir
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz, Beyza Gülenç
Yüksek atlama: Buse Savaşkan, Kadriye Aydın
Sırıkla atlama: Mesure Tutku Yılmaz, Buse Arıkazan
Gülle atma: Emel Dereli, Pınar Akyol
4×400 metre: Zeynep Kuran, Elif Polat, Ecem Ece, Ezgi Kol
Erkekler
60 metre: Kayhan Özer, Umut Uysal
400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı
800 metre: Murat Yalçınkaya, Abdullah Özdemir
1500 metre: Devrim Kazan, Abdurrahman Gediklioğlu
3 bin metre: Cihat Ulus, İslam Taşçı
60 metre engelli: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş
Uzun atlama: Necati Er, Muammer Demir
Üç adım atlama: Can Özüpek, Mert Çiçek
Yüksek atlama: Alperen Acet, Enes Talha Şenses
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma, İlkay Aydemir
Gülle atma: Murat Gündüz, Alperen Karahan
4×400 metre: Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, Kubilay Ençü, Oğuzhan Kaya, Akın Özyürek, İsmail Nezir, Ali Aksu
AA