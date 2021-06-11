Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası yarın başlayacak

Türkiye ile birlikte toplam 16 ülkenin yarışacağı şampiyonada 334 atlet 42 branşta madalya için mücadele edecek. Bursa’daki Türkiye 20 Yaş Altı Şampiyonası ile belirlenen ay-yıldızlılar 86 atletle organizasyonda yer alacak.

Geçen yıl yine İstanbul’da düzenlenen organizasyonda Türkiye 14’ü altın 40 madalya ile en başarılı ülke olmuştu.

Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası’na Türkiye’nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan ve Ukrayna katılacak.

AA