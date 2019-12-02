TFF 1. Lig’in 13. haftasında Hatayspor, deplasmanda Ekol Hastanesi Balıkesirspor’u 1-0 yendi ve ve 27 puanla liderliğini sürdürdü.
Karşılaşmanın 66. dakikasında hakem Yasin Kol, Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ali Tandoğan’a, itirazı nedeniyle kırmızı kart gösterdi.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Yasin Kol, Serdar Diyadin, Muhammet Yumak
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Doğa İşeri (Dk. 79 Anıl Taşdemir), Okan Alkan, Mrsic, Hodzic (Dk. 77 Otoo), Kethevoama, İbrahim Halil Çolak, Serdar Güncü, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 67 Batuhan İşçiler)
Hatayspor: Anıl Alkan, Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Soner Örnek, Selim Ilgaz (Dk. 86 Barbosa), Gökhan Karadeniz, Alican Özfesli (Dk. 53 Rayane), Mesut Çaytemel, Furkan Şeker (Dk. 89 Quali), Yusuf Abdioğlu, Caner Hüseyin Bağ
Gol: Dk. 67 Selim Ilgaz (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Soner Örnek, Dk. 85 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 36 Serdar Güncü, Dk. 47 Kethevoama, Dk. 65 Glumac, Dk. 66 Hodzic, Dk. 89 Okan Alkan (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)