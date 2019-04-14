Balıkesirspor'u deviren Gençlerbirliği, yeniden liderlik koltuğunda
Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Gençlerbirliği konuğu Balıkesirspor Baltok'u 83'te Nadir Çiftçi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve 61 puana yükselerek Denizlispor'un 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.
Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 1 -0 mağlup etti. 61 puana yükselen Başkent ekibi, Denizlispor'un 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Barış Başdaş, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton, Sessegnon (Dk. 71 Nadir Çiftçi), Stancu (Dk. 63 Deniz Yılmaz), Mert Nobre (Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir)
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac (Dk. 88 Kethevoama), Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk. 90 1 Mehmet Boztepe), Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Nizamettin Çalışkan, Otoo, A’Beka
Gol: Dk. 83 Nadir Çiftçi (penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Kırmızı kart: Dk. 90 3 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)