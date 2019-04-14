Balıkesirspor'u deviren Gençlerbirliği, yeniden liderlik koltuğunda

Spor Toto 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik maçta Gençlerbirliği konuğu Balıkesirspor Baltok'u 83'te Nadir Çiftçi'nin penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve 61 puana yükselerek Denizlispor'un 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

14 Nisan 2019, Pazar 19:09
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Balıkesirspor'u deviren Gençlerbirliği, yeniden liderlik koltuğunda

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 1 -0 mağlup etti. 61 puana yükselen Başkent ekibi, Denizlispor'un 2 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Alper Ulusoy, Murat Ergin Gözütok, Murat Şener

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Barış Başdaş, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton, Sessegnon (Dk. 71 Nadir Çiftçi), Stancu (Dk. 63 Deniz Yılmaz), Mert Nobre (Dk. 87 Berat Ayberk Özdemir)

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Cüneyt Köz, Glumac (Dk. 88 Kethevoama), Doğa İşeri, Cumali Bişi (Dk. 90 1 Mehmet Boztepe), Furkan Çil, Sedat Şahintürk, Nizamettin Çalışkan, Otoo, A’Beka

Gol: Dk. 83 Nadir Çiftçi (penaltıdan) (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 90 3 Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)

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