Balıkesirsporlu taraftarlardan açıklama

1966 Balıkesirspor Taraftarlar Derneği ve 10KolikleR Taraftar Grubu, Balıkesirspor’da son yaşanan gelişmeler hakkında bir açıklama yaptı. Ali Hikmet Paşa Meydanı’nda gerçekleşen açıklamanın öncesinde birlik mesajları gönderen Akhisarspor, Adanaspor, Karşıyaka, Kahramanmaraşspor, Bursaspor ve Elazığspor Taraftar Gruplarının mesajları okundu.

Taraftarlar adına ortak bir açıklama yapan 1966 Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Başkan Yardımcısı Yusuf Erdinç Karakullukçu, Balıkesirspor’un kayyuma doğru gittiğini söyledi.

Karakullukçu; “Bu gün burada sizlere Balıkesirspor'la ilgili olarak iyi ve güzel şeyler söylemek isterdik ama gelinen bu son noktadan sonra bu artık pek mümkün görülmüyor.En son gelinen bu noktadan sonra anlaşılıyor ki bu şehir bu takıma bir başkan adayı bulamayacak ve kulüp kayyuma kalacaktır. Ama önümüzde bir aylık süre var. İnşallah bu süre zarfında bir vatan evladı çıkar da kulüp kapanma aşamasına gelmez. Bu saatten sonra geriye dönük olarak konuşmanın, 'O bunu yaptı, bu şunu yaptı' demenin hiçbir manası yok. Bu kaosu oluşturanların sevabı da günahı da mutlaka vardır. Bu da onlara aittir. Ama bizleri üzen en büyük olay Balıkesirsporumuzun siyaset üstü olması gerekirken maalesef tam tersi siyaseten kullanılıp ondan sonra da kaderine terk edilmek istenmesidir ki, bu olay yıllardır bu şekilde devam etmektedir” dedi.

"Desteğimiz sonuna kadar sürecek"

Balıkesirspor’a desteklerinin sonuna kadar süreceğini vurgulayan Karakullukçu şöyle konuştu:

“Bizler her türlü şartlarda hep takımımızın yanında olduk ve hiç terk etmedik. Gelin artık ne olur bu takım için son parasını verenlerin, cebindeki harçlığını verenlerin, kumbarasındaki parayı verenlerin, çoluk çocuğunun nafakasını verenlerin, hasta olduğu halde ilaç parasını verenlerin hatırına bir araya gelin ve bu hastayı ayağa kaldırın. Yok bu iş bizi ilgilendirmiyor diyorsanız eğer bu ayıp ta size yeter ve ömrünüz boyunca sizle berabere yaşar. Bizler her zaman olduğu gibi bu süreci de yine sükunetle ve umutla takip edeceğiz ve sonuna kadar bekleyeceğiz. Olumsuz bir durumda ne yapılması gerekiyorsa onu sonuna kadar yapacağız. Bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu takımın gerçek sahibi her zaman taraftardır ve bu sonsuza kadar böyle devam edecektir.”

10KolikleR Taraftar Grubu adına konuşan Tribün Liderlerinden Nurettin Poyraz, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan kongrede aday çıkmaması halinde Balıkesirspor Başkanlığına aday olacağını açıkladı. Poyraz’ın bu sözleri taraftarlardan büyük alkış aldı.

Açıklamaya 1966 Balıkesirspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ahsen Dizman, Başkan Yardımcısı Yusuf Erdinç Karakullukçu, 10KolikleR Tribün Liderlerinden Nurettin Poyraz ile Kenan Kıranlı ve taraftarlar katıldı.

İHA