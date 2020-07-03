TFF 1. Lig'de kalmayı garantileyen Balıkesirspor'da Yusuf Şimşek krizi yaşandı. Tecrübeli teknik adam, kırmızı beyazlı ekipte yaşadığı ayrılık ile ilgili isyan dolu mesaj paylaştı. Şimşek, instagram hesabından "18 yıllık futbol, 10 yıllık da antrenörlük hayatımda iki gündür yaşadıklarımın tarifi yok. Bir gün önce takımın önünü açmak için istifa ediyorum ama yoğun baskılar sonucu takımın hedefe ulaştığını söyleyerek sezon sonuna kadar devam etmem için ikna ediliyorum. 1 gün sonra sadece başkan tarafından görevime son veriliyor. Futbolcu kardeşlerime, tesiste çalışan personelimize, Balkes taraftarımıza ve ekibime bu zor günlerde yanımda oldukları için teşekkür ederim. Saygılarımla" mesajıyla isyan etti.

Ligin ikinci yarısının başında göreve gelen Yusuf Şimşek, Balıkesirspor'un başında çıktığı 11 maçta 2 galibiyet 5 mağlubiyet 4 de beraberlik aldı.