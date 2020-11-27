MENÜ

Balıkesirspor’da toplam 11 pozitif vaka

Aydeniz Et Balıkesirspor kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline yapılan Kovid-19 testileri sonucu 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi

27 Kasım 2020, Cuma 02:01 Son Güncelleme:
- A +
Balıkesirspor’da toplam 11 pozitif vaka

TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor’da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.

Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...