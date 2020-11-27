Balıkesirspor’da toplam 11 pozitif vaka
Aydeniz Et Balıkesirspor kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline yapılan Kovid-19 testileri sonucu 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Aydeniz Et Balıkesirspor’da 8 futbolcu ile 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bilgiye göre, pazar günü oynanacak Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve A takım personeline Kovid-19 testi yapıldı.
Açıklamada, sonuçlanan testlerde 8 futbolcu ile 3 personelde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.