Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da teknik direktör Ramazan Kurşunlu ile yollar ayrıldı. Kulüp başkanı Kadir Dağlı, Kurşunlu’nun yerine Fırat Gül’ün getirileceğini duyurdu.

04 Şubat 2020, Salı 21:36 Son Güncelleme:
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Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor’da Ramazan Kurşunlu dönemi sona erdi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla teknik sorumlu Kurşunlu ve ekibiyle yolların ayrıldığı belirtildi.

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurşunlu’dan boşalan teknik direktörlük görevine Fırat Gül’ün getirileceğini söyledi.

Dağlı, Gül için yarın saat 14.00’te kulüp tesislerinde imza töreni yapacaklarını kaydetti.

Ligin 13. haftasında Ali Tandoğan’ın görevden ayrılması sonrası takımın başına getirilen Ramazan Kurşunlu, kırmızı-beyazlı ekiple çıktığı 7 maçta, 1 galibiyet, 4 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı. Balıkesir temsilcisi, Kurşunlu yönetiminde kalesinde 9 gol görürken, rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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