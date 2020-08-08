Balıkesirspor’da olağan genel kurul ertelendi

TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor’da olağan genel kurul yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi. Kongre için salona 1197 delegeden 6'sı gelerek imza attı. Öte yandan salona gelip haziran listesi olmadığı için imza atmayan üyelerde oldu. Kongre 14 Ağustos saat 19.00’da Alparslan Tu¨rkes¸ Spor Salonu'nda yapılacak.

Kongre öncesi kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bugün yapılması planlanan 1192 Delege üyeli Olağan Genel Kurul Toplantımız, yeterli sayıda delege (597) toplanamadığı için ertelenmiştir. 14.08.2020 Cuma günü Saat 19:00’da gerçekleşecek olan 2. Olağan Genel Kurul Toplantımız Alparslan Türkeş Spor Salonunda yapılacaktır. Bilginize sunarız.''