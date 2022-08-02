Balıkesirspor tesislerinde Başkan Nedim Ömer ile Futbol Şube sorumlusu İsmet Deniz ile bir araya gelen Doğa İşeri, Oğuz Han Aynaoğlu, Sedat Dursun, Ayberk Kaygusuz ve Birol Parlak, Balıkesirspor’a bağlayan imzalarını attılar. Balıkesirspor kulübünden yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Doğa İşeri de İmzaladı. İç transfer çalışmalarını sürdüren Balıkesirspor'umuz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz’in katılımıyla düzenlenen törende 5.5 sezondur formamızı giyen tecrübeli sol bek Doğa İşeri ile sözleşme imzaladı.''

''Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Doğa İşeri’ye kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz. Balıkesirspor’umuz, Altyapımızdan yetişen yetenekli oyuncumuz Ayberk Kaygısız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine Başkanımız Nedim Ömer, Başkan Yardımcısı ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz ile As Başkanımız Ahmet Erkarapınarlı katıldı. Yapılan anlaşma, geleceğimiz olan Ayberk Kaygısız’a ve camiamıza hayırlı olsun.''

İHA