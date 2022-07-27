Futbola Hollanda'da başlayıp Süper Lig dahil Kasımpaşa, Akhisarspor, Şanlıurfaspor, İstanbulspor, Samsunspor gibi kulüplerin formalarını giyen 34 yaşındaki sol kanat oyuncusu son 3 sezondur Balıkesirspor'da görev yapıyordu.

Balıkesirspor, İbrahim Halil'in imzasıyla ilgili, "İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, geçtiğimiz sezon kadromuzda bulunan tecrübeli futbolcu İbrahim Halil Çolak ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz İbrahim Halil Çolak’a kırmızı beyazlı forma altında başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.