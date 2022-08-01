Son 2 sezondur 1'inci Lig'de Balıkesirspor formasını giyen 32 yaşındaki defans oyuncusu törenle sözleşme yeniledi. Kırmızı-beyazlı kulüpten Birol'un imzasıyla ilgili, "İç transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Başkanımız Nedim Ömer ile Başkan Yardımcımız ve Futbol Şube Sorumlumuz İsmet Deniz’in katılımıyla düzenlenen törende 2 sezondur formamızı giyen tecrübeli futbolcumuz Birol Parlak ile sözleşme imzaladı. Atılan imzaların her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuz Birol Parlak’a kırmızı-beyazlı forma altında başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

BALIKESİR, (DHA)