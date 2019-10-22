TFF 1. Lig takımlarından Balıkesirspor, 26 Ekim Cumartesi günü Adanaspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, Ali Hikmet Paşa Tesisleri’nde teknik direktör Ali Tandoğan yönetiminde kuvvet ve yarı alan oyun çalışması yaptı. Antrenmana, Keçiörengücü maçında rakibiyle çarpışması sonrası kulağı yırtılan Doğa İşeri de katıldı.

Takımın başarılı kanat oyuncusu Doğa İşeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başarılı bir operasyon geçirdiğini belirterek, "İlaçlarımızı verdiler ve birkaç gün su değmemesi gerektiğini belirtip, sonrasında dikişlerin kuruyup eski haline alacağını söylediler. Çok şükür ciddi bir sakatlık yok. Önemli olan takıma her zaman katkı verebilmek." diye konuştu.

Sahalarında oynayacakları Adanaspor maçını kazanarak ligde yollarına rahat bir şekilde devam etmek istediklerini anlatan İşeri, şunları kaydetti:

"Keçiörengücü maçında ilk yarı kötü bir oyun oynadık. İkinci yarı kendi oyunumuzu sergileyince pozisyonlar bulduk. Keşke ilk yarıda da cesaretli bir oyun oynayabilseydik. Tabii önümüzde Adana maçı var. Bizim için önemli maç. İçeride taraftarın desteğiyle daha iyi oynuyoruz. İnşallah o maçtan 3 puanı hanemize yazdırıp yolumuza devam ederiz."

İşeri, taraftardan, Adanaspor maçında kendilerine destek olmalarını istedi.