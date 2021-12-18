Karakulak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, böyle bir mağlubiyeti kabullenmek ve hazmetmenin hiç kolay olmadığını söyledi. Karşılaşmada çok sayıda pozisyonlara girdiklerini fakat değerlendiremediklerini ifade eden Karakulak, "Maalesef son dakika yediğimiz golle kaybettik. Haftalardır buna benzer bir süreç yaşıyoruz, geldiğimizden beri bu 6. maçımız oldu. Bu maçların 3'ü ilk 3 sırada yer alan takımlardı" diye konuştu.

Karakulak, çok sayıda gol pozisyonlarına girdiklerini fakat sonuçlandıramadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Maçta ilk golü yediğimiz kısma kadar yine 3-4 gol atacağımız pozisyonları bulduk. Talihsiz iki gol görerek devreyi 2-0 mağlup kapattık ama oyuncularımız maçın ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele, hırs ve azimle oynadılar. Çok farklı kazanacağımız bir maçı son dakikada gol yiyerek kaybetmek çok zor. Bu maçla ilgili oyuncularımıza söyleyebileceğimiz en ufak bir şey yok, inanılmaz savaştılar, mücadele ettiler. İnşallah önümüzdeki maçlarda girdiğimiz bu pozisyonları gollerle sonuçlandırıp istediğimiz puanlarımızı alıp mutlu ederiz."

BALIKESİR (İHA)



