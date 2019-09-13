Milli aradan sonra heyecanın yeniden başladığı 1. Lig’de 4. haftanın açılış mücadelesinde Balıkesirspor, lider Ümraniyespor’u 2-0 mağlup etti. İlk galibiyetini iki hafta önce yine taraftarı önünde ligin iddialı ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a karşı elde eden Kırmızı-Beyazlılar, İstanbul temsilcisi karşısında ilk yarıda attığı gollerle sonuca gitti.

Dakikalar 4’ü gösterirken savunmadan Glumac’ın uzun pasında hareketlenen Doğa’nın soldan ortasında Foxi Kethevoama topu ağlara gönderdi: 1-0. Ev sahibi ekip ikinci sayısını 33’te buldu. Mrsic’in cepheden kullandığı serbest vuruşta ileri çıkan stoper Glumac’ın kafa vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

Ümraniye etkisiz kaldı

İkinci yarıya iki değişiklik yaparak başlayan Ümraniye’nin skor bulma çabalarına ev sahibi izin vermedi. Ön libero Serkan Göksu’nun kırmızı kart görmesi nedeniyle son 25 dakikayı bir kişi eksik oynayan rakibi karşısında Balıkesirspor 3 puanı almayı başardı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Serdar Diyadin

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Furkan Çil, Foxi, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 68 Serdar Güncü), Glumac, Mrsic (Dk. 78 Malle), İbrahim Halil Çolak (Dk. 59 Celal Emir Dede)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Timur Temeltaş (Dk. 46 Muhammed Gönülaçar), Nouri, Emircan Altıntaş, Akabueze, Fernandes, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 46 Gomis), Tarık Tekdal (Dk. 72 Lazar)

Goller: Dk. 4 Foxi, Dk. 32 Glumac (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 66 Serkan Göksu (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Fernandes, Dk. 32 Tarık Tekdal, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 47 Mrsic, Dk. 61 Oğuzhan Çapar, Dk. 77 Okan Alkan, Dk. 87 Vukovic, Dk. 88 Serdar Güncü, Dk. 90 1 Malle (Balıkesirspor)