Balıkesirspor - Samsunspor maç sonucu: 1 - 3

Samsunspor, TFF 1.Lig'de 12.haftaya ait erteleme maçında Balıkesirspor'u deplasmanda 3-1 yendi. Maçın 19.dakikasında Nadir Çiftçi ile geçen Samsunspor yine Nadir'in 49.dakikada attığı golle skoru 2-0 yaptı. Ev sahibi 58.dakika Ezeh ile farkı bire indirirken 77.dakikada Savicevic skoru belirledi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Yılport Samsunspor, böylece puanını 24 yaptı ve 5.sırada yer aldı

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Kamil Çetin

Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Kethevoama, Bilalli (Dk. 40 Dersim Sahan Kaynak, Dk. 67 Anıl Taşdemir), İsmail Yüksek, Nwankwo (Dk. 46 Serdar Güncü), Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak, Doğa İşeri (Dk. 67 Uğur Aygören), Ezeh, Cumali Bişi

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Guido Koçer, Savicevic (Dk. 85 Rahman Buğra Çağıran), Gökhan Alsan (Dk. 66 Oğuz Gürbulak), Burak Çalık (Dk. 73 Gyasi), Ferhat Çulcuoğlu, Kerem Can Akyüz, Erhan Kartal, Nadir Çiftçi (Dk. 85 Ahmethan Köse), Erkam Reşmen, Boli

Goller: Dk. 18, 49 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Savicevic (Yılport Samsunspor), Dk. 58 Ezeh (Aydeniz Et Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Berat Aydoğdu, Dk. 60 İsmail Yüksek (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 34 Kerem Can Akyüz, Dk. 49 Nadir Çiftçi, Dk. 54 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)







