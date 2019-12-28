Balıkesirspor-Osmanlıspor maç sonucu: 1-1

TFF 1. Lig’in 17. hafta müsabakasında Balıkesirspor ile Osmanlıspor karşı karşıya geldi. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 1-1 berabere bitti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Batuhan İşçiler sağ kanattan kale sahası içine ortaladığı topa Nermin Hodzıc’in şutu kaleci Ahmet Eyüp’te kaldı.
36. dakikada Balıkesirspor sol kanattan Mrsic ile korner atışı kullandı. Ceza sahasına inen topa Mahatma Otoo’un kafa vuruşu auta çıktı.
39. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında All Malle yaklaşık 20 metreden attığı sert şutu kaleci Ahmet Eyüp güçlükle uzaklaştırdı.
44. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında ceza sahası içinde kaleci Vukovic’le karşı karşıya kalan Mertan Caner Öztürk topu aşırtarak golü attı. 0-1
70. dakikada Balıkesirspor sol kanattan Mrsic ile serbest atış kullandı ceza sahası içinde Osmanlıspor defansı topu uzaklaştırdı.
77. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Mrsic'in ceza sahası içine ortaladığı topa Nemanja Andusıc'in zayıf şutu kaleci Ahmet Eyüp'te kaldı.
86. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde Osmanlıspor defansından Ali Eren'in eline gelen topta hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mrsic topu kalecinin sağından filelere gönderdi. 1-1
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Orkun Aktaş, Ömer Tevfik Özkoç
Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Sezer Özmen (Dk. 32 Cenk Güvenç-Dk. 82 Anıl Taşdemir), Doğa İşeri, Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Otoo (Dk. 63 Andusic), Malle, Rahmi Anıl Başaran
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ayuk (Dk. 90 Beykan Şimşek), Todorovic (Dk. 70 Halil İbrahim Esen), Mertan Caner Öztürk, Blagojevic, Erdem Çetinkaya (Dk. 89 Okan Deniz), Tamer Aşık, Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 44 Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor), Dk. 87 Mrsic (Penaltıdan) (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)
Kırmızı kartlar: Dk. 60 Hodzic (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 66 Tamer Aşık (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 55 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor), Dk. 56 Cenk Güvenç, Dk. 61 Otoo (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)