Balıkesirspor - Eskişehirspor maç sonucu: 2 - 0

TFF 1. Lig’in 33. hafta müsabakasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi takım puanını 38 yaparken daha önce düşme kesinleşen Eskişehirspor 12 puanda kaldı

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında sağ kanattan ceza sahası içinden Erdal Akdarı’ın şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

14. dakikada Balıkesirspor'un atağında Celal Emir Dede yaklaşık 20 metreden çektiği şut Kaleci Melih Ağa’nın altından ağlarla buluştu. 1-0

19. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Mehmet Özcan ceza sahası içinde Sezer Özmen’i çalımladıktan sonra çektiği sert şutu kaleci Yiğithan Kır zorlukla kornere çeldi.

24. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl Taşdemir ceza sahası dışından attığı şutu kaleci Melih Ağa kornere çeldi.

49. dakikada Eskişehirspor'un kazandığı serbest atışı Tolga Yakut kullandı. Ceza sahası içinde Erdal Akdarı'nın kafa şutu az farkla auta çıktı.

68. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Celal Emir Dede topu müsait durumda bulunan Aly Malle'ye uzattı. Aly Malle topu ağlara gönderdi. 2-0

71. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Berat Aydoğdu'nun getirdiği topa Celal Emir Dede'nin şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.





Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Kemal Elmas

E.H. Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen (Enes Karabulut dk. 87 ?), Batuhan İşçiler, Kağan Kayalı, Abdülkadir Kayalı (Görkem Fidan dk. 60), Celal Emir Dede, Serdar Güncü, Anıl Taşdemir (Okan Kaplan dk. 87 ?), Emirhan Çakır (Francıs Ezeh dk. 46), Aly Malle (Ahmet Tekin dk. 90 ?)

Yedekler:Atilla Özmen, Nemanja Andjusic, Yasin Berber, Güney Keleş,

Teknik sorumlu: Umut Baysal

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sezgin Coşkun, Erdal Akdarı, Bilal Ceylan (Emir Omurtak dk. 88), Onur Bayramoğlu (Tolga Yakut dk. 36), Furkan Balaban (Sezgin Çolpan dk. 89 ?), Selman Çiftkanatlı, Mehmet Özcan, Berkay Tanır (Doğukan Ünal dk. 78 ?), Buğra Çağlıyan (Bedirhan Akçay dk. 78 ?), İbrahim Halil Öner

Yedekler: Ebrar Aydın, Bedirhan Altunbaş, Utku Kızılkaya, Yiğit Gök,

Teknik Sorumlu: Mustafa Özer

Goller: Celal Emir Dede (dk.14), Aly Malle (dk. 68) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Abdülkadir Kayalı, Anıl Taşdemir (Balıkesirspor), Mehmet Özcan (Eskişehirspor)