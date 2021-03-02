Balıkesirspor direkten döndü!

1.Lig'de alt sıraları ilgilendiren maçta düşme hattına en yakın takım olan Balıkesirspor, 10 puan gerisinde sondan ikinci sırada bulunan Ankaraspor'u konuk etti. Ümit Özat yönetiminde çıktığı 3 maçta da skor bulamayan, puan da alamayan Başkent ekibini ağırlayan Balıkesirspor, 30'da Basit Umar ve 45'te de Olatunbosun'un golleriyle devreye 2-0 geride girdi. 51'de rakipten Ercan Yazıcı'nın kendi kalesine attığı golle umutlanan Kırmızı-Beyazlılar 88'de de Enes'in pasında Abdulkadir Özgen ile beraberliği yakaladı. Galibiyet için bastıran Balkes 90+5'te fırsatı yakalasa da Abdülkadir boş kale yerine üst direğe nişanladı, ev sahibi 1 puana razı oldu.