Balıkesirspor - Boluspor maç sonucu: 3-2

TFF 1.ligin 7.haftasında evinde Boluspor'u konuk eden Balıkesirspor rakibini 3-2 mağlup etti. Evinde 4'te 4 yapan kırmızı-beyazlılar puanını 13'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Cemil Tunç

BALIKESİRSPOR: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşleri, Furkan Çil, Glumac, Foxi, Orkan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 84 Serdar Güncü), Mrsic (Dk.46 Abdülkadir Kayalı), İbrahim Halil Çolak (Dk.65 Aly Malle)

BOLUSPOR: Hakan Canbazoğlu, İsmail Konuk, Cumali Bişi, Melih Okutan, Poepon, Bilal Kısa (Dk.74 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 68 Sandro Ferreira), Sincere, Hakan Arslan, Burak Bekaroğlu (Dk. 86 Shukurov), Mustafa Durak

GOLLER: Dk. 26 Mrsic, Dk. 65 Aly Malle, Dk. 69 Glumac (Balıkesirspor) Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 55 Mustafa Durak (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 44 Glumac, Dk. 44 Ali Tandoğan (Balıkesirspor Teknik Direktörü), Dk. 88 Foxi, (Balıkesir), Dk. 64 Burak Bekaroğlu (Boluspor)