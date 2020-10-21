Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor maç sonucu: 0 - 0

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 beraberlikle bitti.

21 Ekim 2020, Çarşamba 21:22 Son Güncelleme:
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Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor maç sonucu: 0 - 0

TFF 1. Lig’in 6. haftasında Balıkesirspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 0-0 beraberlikle bitti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada gelişen Boluspor atağında Burak Bekaroğlu'nun ceza yayına yakın bir noktadan şutunda top kaleci Vukovic’te kaldı.

9. dakikada Muhammet Bayır’ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Aykut Demir’in vuruşu kaleci Vukovic’te kaldı.

71. dakikada Bekir Yılmaz yaklaşık 20 metreden attığı sert şut auta çıktı.

80. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Foxi'nin pası ile ceza sahasına giren Ezeh'in sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Mehmet Cem Satman

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Uğur Aygören, Abdulhamit Yıldız, Batuhan İşçiler, Doğa İşeri, İsmail Yüksek (Celal Emir dk. 68), Antonio Mrsic, Francis Ezeh (Oğuz Han Aynaoğlu dk. 89 ?), Mahatma Otoo, Foxi Ketheovama, Cumali Bişi

Yedekler: Yiğithan Kır, Anıl Taşdemir, Abdülkadir Kayalı, Birol Parlak, Berat Aydoğdu, Serdar Güncü, Bilali, Ayberk Kaygısız

Teknik Sorumlu: Mesut Dilsöz

Beypiliç Boluspor: Orlonda Masquera, Kerim Alıcı, Melih Okutan, Bekir Yılmaz, Rydell Poepon (Muhammet Arslantaş dk.46), Nemanja Mihajlovic (Gökhan Sazdağı dk. 46), Aykut Demir, Muhammed Bayır, Alican Özfesli (Ange Aboa Belibi dk. 89 ?), Ali Keten (Fethi Özer dk. 89 ?), Burak Bekaroğlu

Yedekler: Ömer Alıcı, Marlon Da Silva, Oğuzhan Berber, Muhammed Gümüşkaya, Mertan Caner Öztürk

Teknik sorumlu: Osman Nuri Işılar

Sarı kartlar: Mahatma Otoo (Balıkesirspor), Muhammet Bayır, Bekir Yılmaz (Beypiliç Boluspor)


BALIKESİR (İHA)

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