Balıkesirspor Başkanı Ümit Arslan: Derbiyi kazanmak istiyoruz!

Spor Toto 1. Lig ekibi Aydeniz Et Balıkesirspor’un başkanı Ümit Arslan, 4 Nisan 2021 Pazar günü oynayacakları Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını kazanmak istediklerini söyledi. Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanacak 28. hafta müsabakası saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Kutluhan Bilgiç yönetecek.

Derbi öncesi AA muhabirine konuşan Ümit Arslan, aynı ilin iki takımının karşı karşıya geleceği mücadeleden fair-play içinde mücadele ederek 3 puanla ayrılan taraf olmak istediklerini dile getirdi.

Arslan, milli araya galibiyetle girdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Oyuncularımız ve teknik heyet Bandırmaspor maçına inanılmaz bir şekilde motive olmuş durumda. Takım ve camia olarak bütün gücümüzle sahaya mücadelemizi koyarak kazanmak istiyoruz. Balıkesirspor ve Bandırmaspor bu şehrin marka değerleri, futbolseverler pazar günü bu değere yakışır bir mücadele izleyecek. Balıkesirspor olarak Bandırmaspor engelini galibiyetle aşarak lige kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Derbiyi kazanmak istiyoruz."