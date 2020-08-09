Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı’dan adaylık açıklaması

TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’un kulüp başkanı Kadir Dağlı, AA muhabirine, kulübün 14 Ağustos’ta gerçekleşecek seçimli olağan kongresine ilişkin yaptığı açıklamada, başkan adaylığıyla ilgili birkaç kişinin daha isminin anıldığını söyledi.

Adaylıkla ilgili ismi geçen kişileri eleştiren Dağlı, "Aday olarak birkaç isim piyasada dolaşıyor ama şu ana kadar bilinen tek aday Kadir Dağlı’dır. Başkan adaylığıyla ilgili diğer ismi geçen kişiler adaylıklarını son gün mü açıklayacak? İsmi geçen ama henüz bir açıklama yapmayanların kulübün kurtuluşu için projeleri yok mu? Son gün projesiz, vaatsiz mi aday olmayı düşünüyorlar?" diye konuştu.

Takımdan ayrılan oyunculara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Dağlı, Sezer Özmen’in Hekimoğlu Trabzon ile anlaştığını, Aly Malle ile de Sivasspor’un ilgilendiğini kaydetti.

Dağlı, takımın kalecisi Atilla Özmen’in ise sözleşmesini alacaklarına karşılık tek taraflı feshettiğini aktardı.

Kırmızı-beyazlı kulübün genel kurulu, 14 Ağustos’ta Alparslan Türkeş Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.