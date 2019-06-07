Balıkesirspor Baltok’ta yeni başkan Kadir Dağlı

Karesi AVM toplantı salonunda yapılan kongrede iki başkan adayı Balıkesirspor başkanlığı için yarıştı. Kadir Dağlı ve İbrahim Kaya’nın yarıştığı seçimde 107 oy kullanıldı. Alfabetik sırayla oy kullanma işlemi gerçekleştirilirken divan başkanı Mehmet Çalışkan oyları tek tek adayların yanında saydı. Yapılan sayım sonunda Kadir Dağlı 60, İbrahim Kaya ise 45 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçimin ardından Balıkesirspor Baltok’un yeni başkanı Kadir Dağlı, delegelere teşekkür etti. Zorlu bir göreve geldiklerini belirten Dağlı, el birliğiyle Balıkesirspor’u bulunduğu zor durumda kurtaracaklarını söyledi. Dağlı, “Beni başkanlığa layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Balıkesirspor’u şampiyon yapma gibi bir iddiamız yok. Takımın içinde bulunduğu zor durumdan çıkarmak için el birliğiyle mücadele edeceğiz. Amacımız ligde kalıcı olarak borçlarını ödeyebilen bir Balıkesirspor. Bunun için çıktık yola. Bu yolda bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesirspor’un yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

"Başkan: Kadir Dağlı, Ali Cihangir Emek, Alper Şayakçı, Fahrettin Şahan, Fuat Koç, Ferit Gündoğdu, İsmail Emre Çiçek, Hidayet Çoban, Mert Diker, Mehmet Demiraslan, Tibet Ağrıoğlu, Murat Atiler, Mustafa Çanakçı, Saadettin Altın, Sefer Coşkun, Sezer Kapmaz, Sezgin Dedeoğlu, Tarık Erkan, Tayfun Deniz, Uğur Atak, Umut Kırtıl."