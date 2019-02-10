Balıkesirspor Baltok - Tetiş Yapı Elazığspor: 3-1

﻿﻿SPOR Toto 1'inci Lig’in 21’inci haftasında Balıkesirspor Baltok, evinde konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor’u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4’üncü dakikada Balıkesirspor’dan Mehmet’in ortasında ceza sahası içinde Beleck kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

21’inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Beleck’in pasında gelişine vuran Foxi, topu ağlarla buluşturdu. Balıkesirspor rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

23’üncü dakikada yaklaşık 35 metreden Elazığspor’dan Mustafa’nın şutunda kaleci Vukovic, topu parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.

31’inci dakikada Balıkesirspor’dan Doğa’nın soldan ortasında iyi yükselen Foxi, uygun pozisyonda kötü vurunca top auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Balıkesirspor Baltok’un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56’ncı dakikada Tetiş Yapı Elazığspor’dan Mustafa ceza sahası dışında buluşarak içeri girdi ve çektiği şut ağlarla buluştu. Yetiş Yapı Elazığspor 1-1 beraberliği yakaladı.

67’nci dakikada Balıkesirspor Baltok oyuncusu Nizamettin’in ortasında Foxi’nin gelişine vurduğu sert şut üst kale direğinden oyun alanına geri döndü.

76’ncı dakikada Balıkesirspor’dan Okan’ın ortasında Beleck’in indirdiği topa üç oyuncu arasından vuran Foxi kendisi ve takımının ikinci golünü attı. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 2-1 öne geçti.

90+1’inci dakikada Balıkesirspor’dan Beleck’in ortasında kaleci ile karşı karşıya gelen Mehmet’in şutu ağlarla buluştu. Balıkesirspor Baltok rakibi karşısında 3-1 galip duruma geçti.

Karşılaşma 3-1 Balıkesirspor Baltok’un galibiyeti ile sona erdi.

STAT: Balıkesir Atatürk

HAKEMLER: Burak Şeker (xxx), Murat Temel (xxx), Bersan Duran (xxx)

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic (xxx), Cüneyt (xx), Nizamettin (xxx) (Dk. 87 Furkan xx) , Mehmet (xxx), Foxi (xxx), Sedat (xx), Okan (xx), Beleck (xxx) (Dk. 90+2 Rahmi xx), Glumac (xxx), Doğa (xx), Cumali (xx) (Dk. 49 Muhammed xx)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet (xx), Diarra (xx), Kadir (xx) (Dk. 83 Bekamenga xx), Guidileye (xx), Mustafa (xxx), Gökhan (xx), Lamine (xx), Tufan (xx), Traore (xx) (Dk. 61 Georgiadis xx) (Dk. 75 Serdar xx), Ahmet Burak (xx), Kadir (xx)

SARI KARTLAR: Dk. 55 Nizamettin, Dk. 74 Muhammed (Balıkesirspor Baltok)

GOLLER: Dk. 21-76 Foxi, Dk. 90+1 Mehmet (Balıkesirspor Baltok), Dk. 56 Mustafa (Yetiş Yapı Elazığspor)

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)