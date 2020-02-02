Balıkesirspor-Altay maç sonucu: 0-0

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Altay 0-0 berabere kaldı.

02 Şubat 2020, Pazar 20:17 Son Güncelleme:
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Balıkesirspor-Altay maç sonucu: 0-0

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor ile Altay 0-0 berabere kaldı.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Alper Çetin, Oğuz Terzi, Mehmet Ali Akkor

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Berat Aydoğdu, Sezer Özmen, Anıl Taşdemir (Dk. 63 Abdulkadir Kayalı), Serdar Güncü, Batuhan İşçiler, Hodzic, Mrsic, Aly Male, Kethevoama (Dk. 83 Andusic), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 90 Emirhan Çakır)

Altay: Cihan Topaloğlu, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Yaser Hacımustafaoğlu), Putsila, Paixao, Kerim Avcı (Dk. 67 Martires), Adamu, Cenk Özkacar, Özgür Özkaya, Turgut Doğan Şahin (Dk. 74 Tatos)

Sarı kartlar: Dk. 15 Batuhan İşçiler, Dk. 31 Hodzic, Dk. 71 Rahmi Anıl Başaran (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 26 Putsila, Dk. 64 Özgür Özkaya (Altay)

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