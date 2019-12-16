Balıkesirspor - Akhisarspor maç sonucu: 0 - 0

Sezona Play-Off hedefi ile giren Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı ve üst üste 6. kez puan kaybetti. Akigo ise 2. sıraya yükselme şansını kaçırdı. İlk devrede Kırmızı- Beyazlı ekip, birçok net pozisyonundan faydalanamadı.

Akigolar da aynı şekilde fırsatları değerlendiremeyince karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Yiğit Arslan, Cemal Bingül, Mehmet Kapluhan

Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Glumac, Okan Alkan, Otoo, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 90 Kethevoama), Sezer Özmen, Batuhan İşçiler, Hodzic (Dk. 73 Furkan Çil), Mrsic, İbrahim Halil Çolak (Dk. 86 Cenk Güvenç)

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Aykut Çeviker (Dk. 70 Çekdar Orhan), Tolga Ünlü (Dk. 55 Alperen Babacan), Burhan Eşer (Dk. 85 Ergin Keleş), Uğur Arslan Kuru, Cikalleshi, Bjarnason, Erhan Çelenk

Kırmızı kart: Dk. 82 Glumac (Ekol Hastanesi Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Hodzic, Dk. 27 Otoo, Dk. 84 Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Direktörü Ramazan Kurşunlu (Ekol Hastanesi Balıkesirspor), Dk. 39 Rotman, Dk. 73 Bjarnason, Dk. 90 Cikalleshi (Akhisarspor)