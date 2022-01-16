Balıkesirspor: 0 - Samsunspor: 2

9. dakikada gelişen Samsunspor atağında topla buluşan Hasan Kılıç'ın sert şutunu Kaleci Atilla çeldi. Dönen topa vuran Yasin Öztekin topu ağlarla buluşturdu. 0-1
28. dakikada Erdem'in pası ile topla buluşan Otoo'nun sert şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.
34. dakikada ani gelişen Samsunspor'un Tomane'nin düşürülmesi ile kazanılan serbest vuruşu Yasin kullandı. Yasin'in sert şutunu kaleci Atilla kornere çeldi.
41. dakikada Cihan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Osman Çelik'in röveşatasını kaleci Atilla kornere çeldi.
75. dakikada ani gelişen Balıkesirspor atağında Doğa'nın ortasına Nwankwo'nun kafa şutu az farkla auta çıktı.
83. dakikada Samsunspor atağında topla buluşan Yasin Öztekin müsait durumda bulunan Fofana'ya verdi. Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
İHA