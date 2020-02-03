Balık Yağı Nedir?

Balık yağı, DHA, D vitamini ve omega-3 bakımından zengin olan hayvansal yağdır. Yüksek kolesterol, artrit, kalp hastalıklarına faydalıdır. Vitamin ve omega-3 deniz balıklarında, diğerlerine göre fazla bulunur. Hem çocuklarda hem yetişkinlerde kullanılması fayda sağlar.

Balık Yağının Faydaları?

Uzmanlar tarafından önerilen balık, yağ şeklinde de fayda gösterir. Balık yağının insan vücuduna sağladığı faydalar şöyle sıralanabilir.

- Yüksek kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir.

- Omega-3 içerikli balık yağları, kalp dostudur. Kalp ritmini düzenleyerek kalbi koruma altına alır.

- Kanı inceltme özelliği bulunur. Kanın vücut içerisinde rahat şekilde akışını sağlar.

- Hafızayı güçlendirici etkisi bulunur. Unutkanlığı azaltıcı etkisi olan balık yağı tüketimi, ilerleyen dönemlerde alzheimer rahatsızlığının engellenmesine yardımcı olur.

- Çocuklarda zihin kapasitesinin gelişimine katkı sağlar. Öğrenme kabiliyetinin geliştirilmesinde fayda sağlar.

- Yaşlılık dönemlerinde sıklıkla görülen göz bozukluklarının önüne geçer.

- Şeker hastalığını vücut içerisinde yaratacağı tahribatı önleyici etkiye sahiptir.

- Tüm kanserlere karşı bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği bulunur.

Balık yağının faydaları böyledir. Gösterdiği faydalar bakımından, uzmanlar çocuklarda kullanımının, ilerleyen dönemlerde faydalı olduğunu belirtirler.

Balık Yağının Zararları?

Balık yağı, uzman kontrolünde, omega-3 eksikliğinde devamlı olarak tüketilebilir. Uzman kontrolünde olmadığı durumlarda, faydadan çok zararları olabilir. Yine aşırı tüketim, balık yağının vücuda zarar vermesine neden olur. Balık yağının normal kullanımında, gösterdiği yaygın yan etkiler şu şekildedir.

- Göğüs rahatsızlıklarına veya kaburga ağrılarının artmasına neden olabilir.

- Sırt bölgesinde yaygın ağrılar görülebilir. Sırt bölgesinde ağrılar ani şekilde ortaya çıkar ve dakikalarca devam edebilir.

- Bağırsaklarda gaz oluşmasına neden olabilir.

- Midede tahrişler ve ishalin artması görülebilen diğer yan etkiler arasındadır.

- Vücudun sıvı kaybetmesine neden olabilir. Uzmanlar balık yağı tüketen kişilerin, dönem içerisinde bol su tüketmelerini tavsiye ederler.

- Ağızda hoş olmayan koku oluşturabilir.

Balık yağının yan etkileri ciddi semptomlar değildirler. Fakat balık yağı tüketip bu yan etkilerden etkilenen kişilerin, doktora başvurması doğru olabilir. Balık yağını, doktor kontrolünde tüketmeyi unutmamalısınız.

Balık Yağı Kilo Aldırır mı?

Balık yağının kilo aldırdığı üzerinden birçok söylem vardır. Yapılan araştırmalarda, bunun tam tersi durumun söz konusu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Balık yağı tüketenlerin, daha çok tokluk hissi yaşadıkları açığa çıkarılmıştır. Diyet listesinde yer verilebilir. Balık yağı kilo aldırmaz, kilo verdirir. Balık yağı tüketimine dikkat edildiği sürece, vücuda ekstra sorunlar çıkarmaz. Aksine vücudun dengelenmesine yardımcı olur. Pek çok sağlık sorununun önüne geçer.

Omega-3 Çocuklara Faydalı mı?

Omega-3, çocukların bedensel ve zihinsel gelişimleri için önemlidir. Bu nedenle çocukların omega-3'le tanıştırılma vakti, henüz anne karnındayken olmalıdır. Buna geç kalınmışsa, uzmanlar çocukların, uzman kontrolüne omega-3'ten faydalanması gerektiğini ifade ederler. Çocuklar için omega-3'ün sağladığı faydaları sizler için sıraladık.

Bedensel ve Zihinsel Gelişimi Arttırır

Araştırmalara göre, çocukların zihinsel gelişim süreçleri, anne karnındaki dönem ve yaşamın başlangıç ilk yılıdır. Bu nedenle uzmanlar, omega-3'ün hamilelik ve emzirme döneminde, anne tarafından alınmasının oldukça fayda sağladığını belirtirler. Çocukların zihinsel gelişimi her dönem sağlayabilen balık yağı, bedensel gelişime katkı sağlar. Çocukların fiziki özelliklerini sağlıklı ve güçlü biçimde gelişime fayda gösterir.

Çocuklarda Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Çocukların bağışıklık sistemi, yetişkinlere oranla daha zayıftır. Bu nedenle mikrop ağırlıklı hastalıklara daha çabuk yakalanabilirler. Omega-3 çocukların bağışıklık sistemini güçlendirerek, mikroplara karşı dirençli hale gelmelerini sağlar.

Dikkat Eksikliğinin Giderilmesinde Önemli Rol Oynar

Teknolojik gelişmeler, çocuklarda dikkat eksikliğinin artmasına neden olmuştur. Çocuklarda yaşanan dikkat eksikliği için uzamanlar omega-3'ün faydalı olduğunu belirtirler.

Obezite Sorunu Olan Çocuklar İçin Kullanılmalı

Hareketsiz yaşam biçimi, eve kapalılık, sıklıkla ve bilinçsizce yemek yeme arzusu, çocuklarda obeziteye neden olur. Omega-3'ün çocuklarda obezite riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Hızlı kilo vermeyi kolaylaştırır.

Çocuklarda omega-3 takviyesi, balık tüketimi şeklinde olmalıdır. Uzmanlar, balık yağı yerine, balığın kendisini tüketen çocukların daha sağlıklı olduğunu belirtirler. Balık her dönemde olmadığından, yağ takviyesi yapılacaksa, mutlaka doktordan bilgi alınmalıdır.



