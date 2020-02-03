Balık Yağı Kilo Aldırır Mı? Balık Yağı Ne İşe Yarar?

Balık yağının içerisinde; Omega-3 yağları, E vitamini, yağ asitleri, A vitamini, B grubu vitaminleri, C vitamini, D vitamini bulunur. Ayrıca, balık yağı; demir ve kalsiyum minerallerini ihtiva eder.

Balık Yağı ve Özellikleri

Uzmanlar tarafından, balık yağı; "Beynin gıdası" olarak görülmektedir. Organizmada, çok yönlü fonksiyonlara sahiptir. Balık yağının; kalp hastalıkları ve kolesterolü önleme fonksiyonları başta olmak üzere, kilo kaybı için de kullanılabileceği belirlenmiştir. Düzenli kullanımda, sayısız faydası bulunur.

Balık Yağının Faydaları

Balık yağının faydaları arasında, pek çok şey bulunur. Çeşitli kalp rahatsızlıklarından; kolesterol, dikkat eksikliği, depresyon ve anksiyete bozukluklarına kadar geniş bir alanda etkisi vardır. Zayıflamış bağışıklık sistemi, kanser tipleri, diyabet, iltihaplanmalar, Alzheimer, göz bozuklukları ve ülser tedavilerine yardımcıdır. Bunlara ilave olarak; kilo kaybını sağlamak için de kullanılır.

Balık yağı, bilinenin aksine; metabolizmayı hızlandırıcı bir etkiye sahiptir. Bu yönüyle, diyet listelerinde tercih edilebilir.

Balık yağı, sağlığa olan faydasını; içerisindeki Docosahexaenoic Acid (DHA) ile Eicosapentaenoic Acid (EPA) gibi yağ asitlerine borçludur. Balık yağında bulunan diğer yağ asitleri ise, Alpha-linolenic Acid (ALA) ile Gamma-linolenic Acid (GLA) maddeleridir.

Balık Yağının Kullanımı

Balık yağı, iyi bir omega 3 yağ asidi kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Hamsi, uskumru, tekir, ringa, alabalık, levrek, sardalya, halibut, kılıç balığı, mersin balığı, ton balığı, kalkan ve somon; örnek verilebilir. Bu balıkların 100 gramında, yaklaşık 1 gram omega 3 bulunmaktadır. Yaygın olarak; sardalya, ton balığı, ringa, uskumru, alabalık ve somondan yağ elde edilmektedir.

Balık yağı, hap şeklinde de tüketilebilmektedir. Balık yağının kalitesi ise, balığın cinsine bağlıdır. Genellikle, balık yağı destekleri; bir miktar E vitamini içerebilmektedir. Kalsiyum ve demirle beraber A, B1, B2, B3, C, D vitaminleri ile beraber alınabilir.

Balık Yağının Kalp Sağlığındaki İşlevi

Balık yağındaki yağ asitleri, kanın kolay pıhtılaşmasını engeller. Dolayısıyla, kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılmasının nedeni de budur. Amerikan Kalp Vakfı’na göre, yapılan klinik çalışmalarda; kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu azaltmada etkin rol oynadığı ortaya konmuştur.

Balık yağı, oldukça zengin bir omega 3 kaynağıdır. Dolayısıyla da, kalp hastalıkları ve çeşitli kalp ritim bozuklukları riskini azaltmaktadır. Aynı zamanda, kötü kolesterolü (LDL) düşürmekte; iyi kolesterolü (HDL) arttırmaktadır.

Balık yağının, damar sertliğini önleyebilmek için de kullanılabileceği ispatlanmıştır. Bundan dolayı, balık yağı; kalp krizini önlemede etkilidir. Düzenli kullanımı, kalp krizine bağlı ölümleri engellemeye yardımcı olabilmektedir. Fakat, aşırı dozda balık yağı kullanımı da yanlış olmaktadır.

Balık Yağının Kilo Kontrolü Üzerindeki İşlevi

Balık yağı, bilinenin aksine; kilo vermeye yardımcı olan bir besin desteği olarak kabul edilmektedir. Bu yöndeki kullanımı da, gün geçtikçe yaygınlaşmıştır. Güney Avustralya Üniversitesi'ndeki Prof. Peter Howe'un yaptığı çalışmalar, balık yağının; kilo vermek amacıyla yapılan egzersizlerin etkisini arttırdığını göstermiştir.

Beslenmelerinde, aşırıya kaçmadan balık yağı kullanan kişiler; kullanmayanlara göre, daha çok kilo vermişlerdir. Egzersizlerin, balık yağıyla birleşmesinin, vücudun işleyişi üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır.

Balık Yağının Bağışıklık Sistemi Üzerine İşlevleri

Düzenli balık yağı tüketiminin, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğu belirlenmiştir. Bu sayede; soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar. Balık yağı içerisindeki omega 3 yağ asitleri, vücutta yer alan sitokin ve eicosanoid’lerin aktivitelerine etki eder ve bağışıklığı güçlendirir.

Balık yağı, bağışıklık sisteminin vücuttaki organ ve dokulara saldırısı olarak bilinmekte olan Lupus hastalığına karşı faydalı olmaktadır. Çalışmalar, balık yağının; Lupus neticesinde gelişen yüksek ateş, cilt döküntüsü, halsizlik ve yorgunluğu azalttığını göstermiştir.

Balık Yağının İltihaplanmalara Karşı İşlevleri

Balık yağı, kandaki ve dokulardaki çeşitli iltihaplanma durumlarını azaltmada etkilidir. Balık yağının düzenli olarak kullanımı, kronik iltihaplanma hastalıklarına sahip olanlar için son derece faydalıdır.

Balık yağları; sindirim sistemi bozuklukları, çölyak, kısa bağırsak sendromu veya iltihabi bağırsak hastalıkları üzerine etkilidir. Özellikle, Crohn hastalığı ve ülseratif kolit gelişimi üzerinde de etkili olduğu; yapılan araştırmalar neticesinde belirlenmiştir