Bale cevabı sahada verdi

Geçtiğimiz sezon İspanyol devi Real Madrid’te en çok eleştirilen isimlerden birisi de Gareth Bale olmuştu. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, yaz dönemi boyunca da gönderilecekler listesinin ilk sırasında yer aldı.

Ancak Bale’ın transferi bir türlü gerçekleşmedi. Galli futbolcu cevabını ise sahada verdi. Eflatun-beyazlılar, ligin ilk 3 haftasında 5 puan topladı, 6 gol attı.

Başkent ekibinin gollerinin yarısında ise Bale’ın imzası vardı. sağ kanat oyuncusu, şu ana kadar 2 gol ve 1 asist yaparak tüm eleştirilere cevabını verdi.