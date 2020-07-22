Bale 2 yıl daha Real Madrid’de

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in formasını giyen Gareth Bale, uzun süredir teknik direktör Zinedine Zidane ile anlaşmazlık yaşıyordu. Galli yıldızın, bu yüzden takımdan ayrılabileceği iddiaları basında yer alıyordu. Ancak 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun menaceri Jonathan Barnett, “Bale’ın 2 yıl daha sözleşmesi var. Hiçbir yere gitmeyecek” dedi. Bale, bu sezon 20 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi.